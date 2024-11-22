Укр

Спагетти в 200 раз тоньше человеческого волоса изобрели ученые, но они нужны не для еды

Автор
Галина Михайлова
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Нановолокна под микроскопом
Нановолокна под микроскопом

Ученые изучают перспективы использования нового материала

Очень многие исследования ученых направлены на медицину: изучение стволовых клеток, использование роботов для доставки лекарств прямо к больным органам и т.д. При этом они пытаются изобрести или заново открыть материалы, которые могут оказаться полезными.

Так группа исследователей создала тончайшие спагетти в мире, однако они предназначены не для того, чтобы радовать вкусовые рецепторы. Из крахмала создали сверхтонкие, примерно в 200 раз тоньше человеческого волоса, полоски — нановолокна для использования в медицине и промышленности.

Крахмал производят большинство зеленых растений для накопления избыточной глюкозы. Повязки, сделанные из нановолокон из крахмала, могут использоваться для заживления ран — они очень пористые и защищают от бактерий, при этом пропускают воду. Также их можно использовать для регенерации костей и даже извлечения лекарств. Помочь в восстановлении костей или других тканей нановолокна из крахмала могут благодаря, потому что "имитируют внеклеточный матрикс — сеть белков и других молекул, которые строят клетки, чтобы поддерживать себя".

Нановолокна
Нано-спагетти под мощным микроскопом

Ученые предложили сразу несколько методов изготовления таких повязок, однако наиболее экологичный и бюджетный — использование обычной муки, как богатого крахмалом ингредиента, именно такой муки, которую используют в реальных спагетти. Даже создание нановолокон напоминает создание макаронных изделий — муку смешивали с водой и протискивали через узкое железное отверстие, для этого использовали электричество. Из новых волокон создали кусочек ткани примерно 2 см длиной.

Ткань, сделанная из крахмальных нановолокон
Ткань, сделанная из крахмальных нановолокон

Особенность использования крахмала также в том, что это второй по величине источник биомассы на земле после целлюлозы и при этом он, как в нем отпадет, необходимость может разложиться прямо в организме.

Ранее "Телеграф" сообщал о другом открытии, но не в наноразмере, а наоборот в глубинах космоса. Ученым удалось сфотографировать первую звезду за пределами нашей галактики.

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