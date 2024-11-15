Путінський археолог зруйнував унікальні об'єкти у Криму на 200 млн (фото)

Правоохоронці вирішують питання про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук

Національна поліція, прокуратура та Служба безпеки України зібрали докази щодо громадянина РФ, який незаконно займається розграбуванням культурної спадщини України в тимчасово окупованому Криму. Мова йде про археолога.

Експерти оцінюють збитки від його діяльності у понад 200 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про завідувача сектору археології "Державного Ермітажу" в Санкт-Петербурзі. У 2014 році він очолив археологічну експедицію на території Криму, яку відвідував особисто російський диктатор Володимир Путін.

10 років поспіль ця група проводить незаконні розкопки на об’єктах культурної спадщини України, зокрема на території археологічного комплексу "Стародавнє місто Мірмекій" у районі тимчасово окупованої Керчі.

Розкопки охоплювали площі у сотні квадратних метрів. Окупанти зняли так званий культурний шар українського півострова на глибину майже 2 метри. Це призвело до масштабного пошкодження історичних об’єктів, які є частиною тисячолітньої української державності.

Археологічні розкопки біля будівництва траси «Таврида». Керч, квітень 2017 року

Археологічні розкопки у Керчі, травень 2017 року

Згідно з висновками експертів, дії археологів спричинили шкоду на суму понад 200 млн грн. На підставі зібраних доказів громадянину РФ заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 298 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного проведення пошукових робіт на об’єктах археологічної спадщини та їх пошкодження.

Наразі українські правоохоронці вирішують питання про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук. Його планують притягнути до кримінальної відповідальності за злочини проти культурної спадщини України.

Нагадаємо, радник мера Ірпеня потрапив у скандал через репост публікації пропагандистів РФ. Він дав коментар "Телеграфу". Що він сказав на цей інцидент — читайте за посиланням.