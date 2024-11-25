Невероятную коллекцию этрусских артефактов нашли у расхитителей могил в Италии (фото)

Предметы сохранились удивительно хорошо

В Италии полиции удалось поймать расхитителей могил, которые выкопали и пытались продать коллекцию этрусских артефактов. Они охотились за налетчиками 9 лет. Предметы, датируемые третьим веком до нашей эры, украли из некрополя в Умбрии. Среди археологических находок были саркофаги, погребальные урны и личные вещи представителей этрусской культуры.

В министерстве культуры Италии уже назвали находку чрезвычайно важной и отметили, что предметы сохранились в совершенном состоянии и обладают исключительной исторической и художественной ценностью. Ориентировочная оценка коллекции почти 8,5 млн долларов.

Этрусская урна Этрусская лепнина

В общей сложности коллекция состояла из восьми украшенных каменных урн, двух саркофагов, зеркал, гребней, флаконов для духов. Считалось, что все предметы принадлежали семье Пульфна – богатому и влиятельному этрусскому роду. Их искали с 2015 года — именно тогда обнаружили подземную гробницу прямо посреди поля. Часть артефактов незаконно раскопали и пытались тайно продать. Злоумышленники удалось поймать благодаря тому, что один из них опубликовал фото с частью артефакта в соцсети Facebook.

Саркофаги отлично сохранились Деталь тысячи лет

Обнаруженные урны, изготовленные из белого умбрийского травертина, содержат изображения греческих мифов, сражений и сцен охоты, некоторые из них хранят следы полихромных пигментов и листового золота. Один саркофаг содержал полный скелет женщины, которой, как полагают, к моменту смерти было около 40 лет.

Скелет, найденный в саркофаге

Некоторые найденные этрусские бытовые вещи

Среди найденных предметов были бронзовые сосуды, которые использовались на пирах, все еще хранящий древние духи бальзамарий и бронзовое зеркало с выгравированным изображением Рима и его культовой волчицы. Ученые изучают эти артефакты в будущем планируют их выставлять для публики.

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