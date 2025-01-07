У Львові чоловіка "бусифікували" посеред вулиці: що сказали у ТЦК (відео)

За фактом інциденту вже розпочали службове розслідування

У Львові стався черговий конфлікт між цивільними та співробітниками ТЦК. Інцидент стався на вулиці Малоголосківській 7 січня.

Відеозапис був оприлюднений telegram-каналом "Львівич". У Львівському ТЦК та СП кажуть, що військовозобов’язаний відмовився надавати документи, а потім ударив одного з військовослужбовців ліктем в обличчя.

На кадрах видно, що кілька чоловіків стояли та розмовляли, а потім між ними стався конфлікт. Після цього під’їхала ще одна машина, в яку одного з них намагалися силою посадити.

У ТЦК після цього пояснили, що чоловік порушив правила військового обліку та відмовився вирушати на медкомісію.

"Військовозобов'язаний відмовився, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя. У відповідь на таку поведінку представниками Шевченківського РТЦК та СП було застосовано фізичну силу", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що учасників конфлікту усунули від виконання службових зобов’язань, а також розпочато службове розслідування.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі чоловік під час перевірки документів напав на поліцейського та поранив його ножем.