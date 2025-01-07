Розважалась у Парижі під час війни: як виглядає дружина олігарха-втікача Жеваго

Дружина олігарха полюбляє світські заходи

Сьогодні, 7 січня, святкує день народження інвестор, колишній народний депутат та один із найбагатших українців Костянтин Жеваго. Його та спільників підозрюють у виведенні 519 мільйонів гривень з банку "Фінанси та Кредит". Йдеться про участь у злочинних організаціях, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі.

"Телеграф" розкаже, що відомо про дружину мільярдера — Аліну, і чим вона займається

Дружина Костянтина Жеваго

Відомо, що Аліна Жеваго народилась у 1973 році. Вона здобула освіту у Київському економічному університеті. Там Жеваго і стала працювати доцентом на кафедрі міжнародного менеджменту. В економічному навчальному закладі науковиця у 2006 році захистила кандидатську дисертацію "Державне регулювання міжнародної економічної діяльності в глобальних умовах розвитку".

При цьому жінка часто з'являлась на модних показах, виставках та інших світських заходах. А у 2016 році вона увійшла у рейтинг найпривабливіших дружин багатіїв журналу "Наталі". Тоді як статки Костянтина Жеваго станом на 2016 рік оцінювали у понад 1 мільйон доларів.

Фото з мережі

У подружжя з'явилось двоє дітей: у 1998 році — син Іван, а у 2002 — донька Софія.

Фото з мережі

У 2021 році Державне бюро розслідувань повідомило Жеваго про підозру у розтраті 113 мільйонів доларів з банку "Фінанси та Кредит". Після цього фінансову установу визнали неплатоспроможною. З тих пір дружина Жеваго практично не з'являлась на публіці.

Аліна Жеваго справа, фото: Starlife

У грудні 2022 року олігарха затримали на гірськолижному французькому курорті Куршевель. Повідомлялось про підготовку екстрадиції бізнесмена. Однак пізніше французький суд відмовився видавати Україні Жеваго.

У 2023 році Аліну разом з донькою Софією помітили на Тижні моди в Парижі. Вони відвідали показ паризького Будинку Schiaparelli, в якому брала участь росіянка Ірина Шейк. Модель мовчить про війну та використовувала символ окупантів "z" у постах.

Фото: The symbol_mag

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