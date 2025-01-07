Тимощук зганьбився в Росії: момент потрапив на відео

Українець знайшов "ідеальне" місце для паркування

У вівторок, 7 січня, зрадник України Анатолій Тимощук засвітився на дорозі у Санкт-Петербурзі. Колишній капітан збірної України з футболу продовжує працювати в РФ, дарма що повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

На камеру відеореєстратора потрапила людина, схожа на Тимощука, яка заклеїла номери, припаркувавшись у недозволеному місці (поблизу знаку Пішохідний перехід). Про це повідомляє telegram-канал mashmoyka.

Чоловік заклеював номери на Porsche Panamera. До речі, цифри, які видніються на держзнаку, збігаються з колишнім ігровим номером Тимощука — 44. Додамо, що автомобіль зареєстровано на дружину тренера "Зеніту", Анастасію Клімову.

У мережі висміяли Тимощука, який зекономив кілька рублів на паркуванні. До речі, колишня дружина Анатолія повідомляла, що він вкрав у своїх дітей 50 євро.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Тимощук оскандалився, зробивши пожертву у благодійний аукціон, який пов’язаний із військами окупантів. Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв після цього пригрозив Анатолію.