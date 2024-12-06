Укр

До 120 метеоров в час: как увидеть последний звездопад 2024 года (видео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Интенсивный поток Геминиды
Интенсивный поток Геминиды. Фото imo.net

Пик звездопада приходится почти на середину декабря

Во время последнего звездопада года в декабре можно будет успеть загадать желание. Этот звездопад Геминиды будет более продуктивным на метеоры, чем предыдущий поток Леониды.

Пик звездопада ожидается в ночь 13 на 14 декабря. За час можно увидеть до 120 "падающих" звезд, то есть два метеора в минуту. Харьковский астроном Владимир Кажанов отмечает — метеоры этого потока летят медленнее, чем у других, так что можно успеть загадать желания. Также метеоры этого потока в большинстве своем желтого цвета, что поможет увидеть их на небе. Это хорошо, ведь в ту ночь будет почти полнолуние, что может помешать созерцанию.

Метеорный поток Геминиды – это единственный ежегодный метеоритный дождь, точно вызванный астероидом, а не кометой. Это астероид Фаэтон. Каждый декабрь Земля пересекает его путь, оставшиеся от него обломки падают через земную атмосферу и создают метеоры.

Метеоры Геминид можно наблюдать с понедельника 2 декабря по субботу 21 декабря. Метеоры могут быть не только желтые, но и белые или даже зеленые. Геминиды – это самый сильный поток года в Северном полушарии. Для того, чтобы посмотреть на падающие звезды, не нужно специальное оборудование. Надо повернуться спиной к Луне и посмотреть вверх. При этом нужно находиться подальше от искусственного освещения и дать время глазам для того, чтобы адаптироваться.

Отметим, полнолуние наступит 15 декабря. "Телеграф" рассказывал, как определить фазу луны.

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