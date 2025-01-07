Білорусь стягує війська до кордонів України? В РНБО розповіли, чи є загроза (карта)

Подібні дії фіксуються не вперше

Білорусь наростила військову присутність біля кордону України. Це відбулося на тлі нових заяв Олександра Лукашенка про можливе втягнення Білорусі у війну.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". Вона зафіксувала військову активність на території Білорусі протягом 23 грудня — 5 січня.

За даними групи, підрозділи Сухопутних військ ЗС РБ було перекинуто до Столінського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського районів. Також там зазначили, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ.

Райони Білорусі, про які пише "Беларускі Гаюн"

Цю інформацію прокоментував керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко. Він запевнив, що станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ білорусі зі сторони цієї країни немає.

"Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій. Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні", — написав Коваленко.

Нагадаємо, у липні 2024 року білоруських прикордонників переводили на посилений варіант несення служби біля кордону з Україною. Також війська ППО та ВПС Білорусі та Росії приводили у високу боєготовність.

Раніше "Телеграф" писав, що Лукашенко просив Зеленського завдати удару по важливому обʼєкту в Білорусі. Так він вибачався перед Україною за те, що російські ракети били з території Білорусі.