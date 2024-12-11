Искусственный интеллект научит человечество играть в древние игры

Игре более четырех тысяч лет

Искусственный интеллект может не только искать ответы на вопросы сотен пользователей, но и служить помощником в возрождении древних традиций. В частности, в какие настольные игры играли люди тысячи лет назад.

New Scientist отмечает, что искусственный интеллект помогает восстанавливать давно утраченные правила игр. Они не окончательные, а вероятные, на основе схожих игр. Среди названых игр – Shahr-i Sokhta, также известная как игра Ancient Burnt City Game. Эта настольная игра была найдена в 1970-х годах в могиле № 731 в Шахре и Сохте, расположенном в Иране. Ей примерно 4600-4700 лет, она считается древнейшей полной настольной игрой, которая когда-либо была найдена.

Игра состоит из 27 фигур и играет на доске с 20 квадратами. Это самый ранний известный пример полной игры с 20 квадратами. Она выделяется среди более чем 100 типов древних интеллектуальных игр, найденных на Ближнем Востоке, в которые играли в разных культурах, а не в одной цивилизации. Впервые игровое поле было реконструировано и добавлены древние правила, по которым, вероятно, играли в ту эпоху совсем недавно. Научная статья была написана Сэмом Джелвехом из Школы компьютерных наук и электронной инженерии Университета Эссекса и доктором Хоссейном Моради.

Shahr -i Sokhta имеет схожее поле с Королевской игрой Ур

Игра имеет определенное сходство с Королевской игрой Ур из древней Месопотамии, чьи давно утраченные правила были расшифрованы в 2007 году по клинописи в Британском музее. Если изложить правила очень просто, то игроки поочередно бросают заданное количество кубиков. Одну фигуру двигают в соответствии с числом. Если приземлиться на фигуру противника, эту фигуру увлекают и возвращают на старт. Некоторые зоны могут быть "безопасны", где фигуру не могут захватить. Теперь своего открытия ждут и другие древние "настолки" — римская игра Ludus Latrunculorum и египетская игра Senet.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что искусственный интеллект создал цифровые слепки людей, переживших 2 мировую войну. С ними можно пообщаться на специальной выставке в США.