Чи намагалися росіяни прорватися на Сумщину: в ОВА пояснили, що відбувається

Обласне керівництво спростувало інформацію аналітиків

Росіяни не проривалися до Сумської області, а інформація про це, яка з’являлася вдень 14 січня, виявилася неправдивою. Ситуація на кордоні залишається контрольованою, але тяжкою.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА у Facebook. Там зазначили, що росіяни часто намагаються переправити у цьому районі диверсійно-розвідувальні групи.

"За даними Сил безпеки та оборони, інформація, що поширюється в мережі інтернет, про прорив російськими військами державного кордону біля населених пунктів Журавка і Проходи не підтверджується", — йдеться в повідомленні.

В ОВА кажуть, що росіяни протягом місяця намагалися провести свої ДРГ на територію Сумської області, проте їх вчасно знищили.

Варто зазначити, що інформацію про черговий "прорив" росіян було поширено вдень 15 січня поряд з ЗМІ та telegram-каналів. Спочатку вона з’явилася у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 12 січня.

При цьому інформація про російські атаки на Сумському напрямку з’являється у мережі досить регулярно. Востаннє це було 10 грудня 2024 року, проте тоді прикордонники швидко спростували чутки.