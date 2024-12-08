Прийшов забрати гніздо: українські полярники помітили незвичайного пінгвіна (фото)

Незвичайного гостя також називають "поліцейським" через тонку смужку на підборідді

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" помітили незвичайного гостя — антарктичного пінгвіна, якого ще називають "поліцейським". Він став приходити до гнізда субантарктичних пінгвінів і клювати його.

Фото опубліковано на сторінці у Facebook Національного антарктичного наукового центру. Цей пінгвін називається "поліцейським" через тонку смужку чорного кольору на підборідді, яка нагадує ремінець на шоломі.

За словами вчених, спочатку антарктичний пінгвін з’явився біля причалу та виявив порушення в одному з гнізд субантарктичних пінгвінів. Далі він почав приходити до одного з гнізд і клювати його. Це викликало конфлікт із парою пінгвінів, які звили це гніздо.

Конфлікт пінгвінів тривав кілька днів, після чого птахи порозумілися і пінгвін-"поліцейський" перемістився в іншу частину острова Галіндез.

Біолог 29-ї Української антарктичної експедиції Світозар Давиденко зазначає, що з трьох видів пінгвінів, що мешкають у районі станції, антарктичні є найагресивнішими.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на українського полярника напала зграя пінгвінів.