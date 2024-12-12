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Ви точно не знаєте, чому один із козаків на картині "Запорожці" голий

Автор
Ірина Мазуренко
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Запорожці пишуть листа турецькому султану
Запорожці пишуть листа турецькому султану. Фото Локальна історія

Тут продумана кожна деталь

Картина "Запорожці" Іллі Рєпіна – справжній шедевр, який змінив українське мистецтво. Картина й досі вражає глядачів своєю деталізацією та експресією, хоча створена вона ще у кінці 19 століття. Рєпін малював панно понад 12 років — за цей час він зміг детально продумати кожну деталь.

Серед безлічі образів на полотні особливу увагу привертає один козак – голий до пояса. Чому саме він опинився без верхнього одягу? Виявляється, на це є справжня причина.

Цей персонаж – банкомет, тобто людина, яка роздає карти під час гри. За традиціями Запорізької Січі, такі люди мали демонструвати повну відкритість та чесність. Знімаючи сорочку, банкомет показував, що в нього немає прихованих намірів чи засобів обману. І, наприклад, що він не витягне карту десь з-під поли.

Поруч з чоловіком можна помітити гральну колоду – додатковий штрих, який підтверджує його роль. Це не просто художня деталь, а підтвердження того, що навіть у далекі часи існували чіткі правила навіть в азартних іграх.

Також раніше "Телеграф" писав про те, чому життя і смерть Івана Підкови варті блокбастера. Зухвалий отаман запорожців не вписувався в зовнішньополітичні схеми короля Речі Посполитої

Теги:
#Ілля Рєпін #Запорізька Січ #Козаки