Нащадки козаків? Які прізвища вказують на козацьке походження

Найпростіше розпізнати козацьке прізвище, що вказує на військове звання

Більшість жителів України отримали прізвища після того, як у 1632 році київський митрополит Петро Могила доручив вести метрики народжених, одружених, померлих.

Прізвища переважно створювалися з урахуванням імен батьків. Так з'явилися Петренки, Сидоренки, Савчуки, Борисюки, Гнатюки. Від імені матері прізвища утворювалися рідко, але все ж таки зустрічаються. Наприклад, Мотренко, Настенко, Хімчук та інші.

Деякі прізвища пов’язані із професією. Так, Пекарі, Пекарські, Пекарчуки випікали хліб, що очевидно. Килимники та Коберники виготовляли килими.

Цікавими та не завжди зрозумілими з першого погляду є деякі прізвища, що з’явилися в запорізьких козаків. Вони можуть вказувати як на військовий чин, так і на заняття чи прізвисько.

Прізвища, що вказують на військові чини запорізьких козаків

Кошовий – вказує на керівника Запорізької Січі.

Полковченко, Полковниченко, Полковничук – нащадки полковників.

Джура – так називали козака-зброєносця.

Компанієць означає козак легкоконного Гетьманського полку.

Прізвище Курінної походить від слова "курінь".

Отаманенко – так називали козачого ватажка, який обирався голосуванням.

Сердюками називали найманих піхотинців Запорізького війська, це прізвище дуже поширене в нашій країні.

Сотник – відоме військове звання у Гетьманщині, УНР та УПА.

Хорунжий – це прапороносець у Запорізькій Січі, військове звання серед українських січових стрільців та в УНР.

Чотар – так називали молодших офіцерів українських січових стрільців.

Прізвища українських козаків за родом занять

Прізвища Гардовий, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дігтяр, Наливайко вказували на професію чи обов’язок, який виконував козак. Цікаво, що прізвища Соломаха та Тетеря походять від видів каші, популярних серед козаків.

Прізвища українських козаків, що походять від прізвиськ

Часто козакам давали прізвиська, пов’язані з місцем народження. Пізніше вони ставали прізвищами. Так виникли прізвища: Лебединський, Полтавський, Прилуцький, Чугуєвець, Волинський, Галицький та інші.

Також козакам давали прізвиська, пов’язані з особливостями зовнішності. Наприклад, Хорошун, Губенко, Мальований, Кривоніс, Головатий, Чуб, Рябко, Голобородько.

Найцікавіші козачі прізвища складаються з кількох слів. Смішно звучать прізвища: Убийвовк, Неіжборщ, Непійвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибіда, Перебийніс та інші.

Раніше ми розповіли, які прізвища влучно давали в Україні скигликам. Деякі з них досить поширені.