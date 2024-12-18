Землю майже тиждень атакує потужна магнітна буря: коли вона закінчиться
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К-індекс бурі район 5
У грудні Земля продовжує страждати від сильних магнітних бур. Однак із таких накриває нашу планету вже п’ятий день поспіль.
Ця інформація була опублікована на сайті Meteoagent, який складає онлайн-прогноз за допомогою інформації з супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі. Фахівці розповіли про рівень геомагнітної активності 18 грудня.
Так, у четвер, 18 грудня, продовжується затяжна магнітна буря. Вона триває п’ятий день поспіль. Її К-індекс дорівнює 5.
Довідка: К-індекс 5 — це бурі червоного рівня. Вони здатні викликати збій у роботі засобів зв’язку: мобільний та радіозв’язок, супутники та GPRS.
Згідно з прогнозами, починаючи з 19 грудня, сильних магнітних бур у грудні більше не передбачається.
Проте слід додати, що ситуація може змінитися будь-якої миті. Зазвичай прогноз сонячних спалахів оновлюється онлайн у міру надходження даних активності Сонця. Зазвичай це кожні 10 хвилин.
Що таке магнітна буря
Магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати як кілька годин, і кілька днів. У цьому моменті метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття, а тварин навіть може змінювати поведінка. Крім того, потужні магнітні бурі здатні виводити з ладу електронну техніку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні 19 грудня. Синоптики обіцяють неприємні сюрпризи.