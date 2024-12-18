Землю почти неделю атакует мощная магнитная буря: когда она закончится

К-индекс бури раен 5

В декабре Земля продолжает страдать от сильных магнитных бурь. Однако из таких накрывает нашу планету уже пятый день подряд.

Данная информация была опубликована на сайте Meteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Специалисты рассказали об уровне геомагнитной активности 18 декабря.

Так, в четверг, 18 декабря, продолжается затяжная магнитная буря. Она длится уже пятый день подряд. Ее К-индекс равен 5.

Справка: К-индекса 5 — это бури красного уровня. Они способны вызвать сбой в работе средств связи: мобильная и радиосвязь, спутники и GPRS.

Согласно прогнозам, начиная с 19 декабря сильных магнитных бурь в декабре больше не предвидится.

Однако следует добавить, что ситуация может измениться в любой момент. Обычно прогноз солнечных вспышек обновляется онлайн по мере поступления данных об активности Солнца. Обычно это каждые 10 минут.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может продолжаться как несколько часов, так и несколько дней. В этим моменты метеозависимые люди могут чувствовать ухудшение самочувствие, а у животных даже может менять поведение. Кроме того, мощные магнитные бури способны выводить из строя электронную технику.

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