Землю почти неделю атакует мощная магнитная буря: когда она закончится
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К-индекс бури раен 5
В декабре Земля продолжает страдать от сильных магнитных бурь. Однако из таких накрывает нашу планету уже пятый день подряд.
Данная информация была опубликована на сайте Meteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Специалисты рассказали об уровне геомагнитной активности 18 декабря.
Так, в четверг, 18 декабря, продолжается затяжная магнитная буря. Она длится уже пятый день подряд. Ее К-индекс равен 5.
Справка: К-индекса 5 — это бури красного уровня. Они способны вызвать сбой в работе средств связи: мобильная и радиосвязь, спутники и GPRS.
Согласно прогнозам, начиная с 19 декабря сильных магнитных бурь в декабре больше не предвидится.
Однако следует добавить, что ситуация может измениться в любой момент. Обычно прогноз солнечных вспышек обновляется онлайн по мере поступления данных об активности Солнца. Обычно это каждые 10 минут.
Что такое магнитная буря
Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может продолжаться как несколько часов, так и несколько дней. В этим моменты метеозависимые люди могут чувствовать ухудшение самочувствие, а у животных даже может менять поведение. Кроме того, мощные магнитные бури способны выводить из строя электронную технику.
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