Пустеля побіліла: аномальне явище помітили у Саудівській Аравії (фото, відео)

Зазвичай для цього регіону характерна суха спекотна погода

Погіршення погоди на початку листопада спостерігається не лише в Україні, а й у Саудівській Аравії. Цього разу пустеля стала повністю білою через дощ з градом, що пройшли напередодні.

Про це пишуть місцеві видання Аль-Мадіна та Оказ. Зазначається, що посушливий регіон Аль-Джауф у суботу ввечері та неділю вранці знаходився під впливом сильних дощів, після яких випав ще й сильний град.

Загалом опади там спостерігаються з минулої середи. Тим часом система оповіщення Національного центру метеорології розповсюдила повідомлення, що над більшою частиною території регіону спостерігаються умови, що передбачають продовження дощів із грозами найближчими днями.

Варто відзначити, що Аль-Джауф має дещо прохолодніший клімат у порівнянні з південними регіонами. Іноді взимку температура повітря тут навіть опускається нижче за нуль градусів.

Водночас для регіону характерна суха погода, тому випадання граду можна вважати аномалією, яка останнім часом зустрічається все частіше. Наприклад, подібне явище спостерігалося у листопаді 2021 року.

Саудівська Аравія останніми роками неодноразово стикалася з нехарактерною погодою. Наприклад, у лютому 2021 року пустелю замело снігом, поверх якого насипало піску. Через це місцеві жителі порівняли її із "шоколадним морозивом".

А в березні 2024 року в країні пройшли потужні зливи, через які затопило вулиці багатьох міст.