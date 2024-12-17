Активність Сонця знижується. Яких магнітних бур очікувати найближчими днями

Активність Сонця непередбачувана

Сильні магнітні бурі потроху відступають і вже з 18 грудня вони ослабнуть до зеленого рівня. Проте ситуація може змінитись через раптовий спалах на Сонці.

За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, вже від середи, 18 грудня, активність магнітних бур коливатиметься від 3 до 5.

Магнітні бурі 18-20 грудня

У середу очікується невелика сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям. У четвер, 19 грудня, також сонячна активність буде слабка і дорівнюватиме 3 балам.

А от 20 грудня, за прогнозами, очікується ще нижча активність з К-індексом 2. Проте ситуація може швидко змінитись, адже активність Сонця не передбачувана. Тому прогнози дослідників оновлюють кожні три години.

За даними NOAA, помірні магнітні бурі прогнозують аж до січня.

Як повідомили астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, за минулий тиждень три гало CME вибухнули на зворотному боці Сонця. Тому існує імовірність того, що плями, які не можна побачити, будуть більш активні.

Зауважимо, що вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – це сильна магнітна буря.

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