Активність на Сонці буде слабкою. Чого чекати від магнітних бур у найближчі дні

Індекс рівня потужності, відомий як К-індекс, використовується для визначення магнітних бур

З вівторка, 17 грудня і до кінця місяця та 2024 року загалом магнітні бурі будуть слабкими. Рівень буде до 3 балів, тобто зеленим.

"Телеграф" підготував прогноз магнітних бур з 17 грудня і до 5 січня, спираючись на дані, які надав meteoagent. У вівторок, 17 грудня, геомагнітні показники знизяться до показників К-індексу 4. Це відповідає жовтому рівню і майже не впливає на метеозалежних людей.

Починаючи з 18 грудня до 4 січня спостерігатимуться магнітні бурі зеленого рівня, з К-індексом 3. Вони є незначними і не мають сильного впливу на жителів Землі — водночас варто пам’ятати, що вони будь-якої миті можуть посилитися.

Важливо пам’ятати, що дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітними бурями є явища, спричинені постійними спалахами та вибухами на Сонці. Це призводить до виділення значної кількості сонячної енергії. Магнітна буря складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які швидко рухаються, у тому числі у напрямку до Землі.

Раніше "Телеграф" писав, що протягом двох останніх місяців навколо Землі обертався "міні-місяць", а тепер він повертається до Сонячної системи.