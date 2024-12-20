Зеленський погодив великі дипломатичні перестановки: що відомо про нових послів України

Глава держави назвав прізвища нових послів

Президент України Володимир Зеленський розповів про великі кадрові перестановки у дипломатичному секторі країни. Йдеться про призначення нових послів у міжнародних організаціях та іноземних державах.

Про це він заявив у зверненні 20 грудня. Зокрема, Зеленський погодив призначення нових послів у Туреччині, НАТО та ООН. Ними стали:

Наріман Джелял – посол України в Туреччині;

Олена Гетьманчук – посол України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО);

Андрій Мельник – посол України в Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Наріман Джелял є українським політологом, викладачем, активістом та журналістом кримськотатарського походження. 2021 року його було затримано російськими окупантами в Криму, а в його будинку було проведено обшуки. В 2024 році Росія передала його Україні.

Альона Гетьманчук – засновниця та директор Центру "Нова Європа", позаштатна старша аналітика Євразійського Центру Atlantic Council (США). 2009 року стала співзасновником Інституту світової політики, яким керувала протягом восьми років. З 2016 року Альона є членом Консультаційного комітету Президентів України та Польщі.

Андрій Мельник є українським дипломатом. З 2014 по 2022 рік був Надзвичайним та Повноважним послом України в Німеччині, з 2022 по 2023 – заступником Міністра закордонних справ України, а з червня 2023 року – Надзвичайним та Повноважним послом України в Бразилії.

Зеленський заявив, що незабаром буде підписано відповідні укази.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що посла України в США "атакують" пранкери. Вона натякнула, хто за цим стоїть.