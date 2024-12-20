Ученые пытаются разобраться в причинах аномальной жары на Земле. Выводы неутешительные

Возникает много вопросов

Последние годы становятся самыми жаркими для планеты и даже суровые зимы превращаются в нечто вроде весны. Однако ученые до сих пор до конца не уверены, почему аномальная жара так сильно накрывает Землю.

Как отмечает sciencealert.com, за последние пару лет потепление приобрело характер стремительного скачка тепла, что ученым трудно объяснить.

Они не исключают воздействие сжигания топлива и формирования парникового эффекта, но это предполагает постепенное потепление в течение десятилетий, а не аномальную жару и такие же изменения климата.

Эксперты считают, что этот процесс может ускорить совпадение нескольких факторов, в частности: изменения в структурах облаков, загрязнение воздуха и способность Земли сохранять углерод.

"Потепление в 2023 году было на голову выше любого другого года, и 2024 тоже", — сказал в ноябре Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований имени Годдарда NASA.

Он отметил, что не знает, почему так происходит, но NASA на пути к решению этой загадки. Однако изменения в климате уже сейчас пугают людей и беспокоят ученых.

Когда и почему началась жара на планете?

2023 предшествовало редкое трехлетнее явление Ла-Нинья, которое имело сильный эффект охлаждения планеты, выталкивая избыток тепла в глубокие океаны. Эту энергию выбросило обратно на поверхность, когда в середине 2023 года произошло противоположное потепление Эль-Ниньо, повысившее глобальную температуру.

Однако жара задержалась даже после пика Эль-Ниньо в январе. Температура опускалась медленно, и ноябрь был вторым самым теплым за всю историю наблюдений.

"Трудно объяснить это на этот момент", — сказал Роберт Уотард, член группы климатических экспертов ООН IPCC.

В то же время, по его словам, если температура не упадет резче в 2025 году, ученым действительно придется найти причину аномальной жары.

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