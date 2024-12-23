Кирило Гундяєв у молодості був агентом КДБ і працював у Швейцарії

Російський патріарх Кирило, якого у миру звуть Володимир Михайлович Гундяєв, у молодості був агентом КДБ і працював у Швейцарії. Серед його обов’язків було зустрічатися з багатьма людьми, розпитувати про щось, заводити з ними дружбу. Зокрема, у полі зору Гундяєва були представники російськомовної діаспори, яка перебувала у вигнанні, зокрема у Швейцарії.

"Телеграф" розповість, що відомо про шпигунське минуле патріарха Кирила.

Патріарх Кирило — що відомо про його шпигунську кар’єру

Патріарх Кирило, якому зараз 78 років, керує Російською православною церквою (РПЦ) із 2009 року. Однак задовго до цього, у 1971 році, він був призначений представником Московського Патріархату при Всесвітній Раді Церков у Женеві. На той момент йому було 24 роки, і він до 1974 року жив у Швейцарії.

У розслідуванні німецького видання Sonntags Zeitung говориться, що серед обов'язків молодого священика в Женеві було збирати інформацію про членів Всесвітньої Ради Церков і впливати на їхнє ставлення до Радянського Союзу. Також він заводив дружбу з російською діаспорою, яка мала антикомуністичні настрої, і вивідував у них інформацію, яка могла б бути корисною для секретної служби КДБ.

Швейцарська федеральна поліція також створила справу про "російського священика". Там підтверджують, що "монсеньйор Кирило", як він названий у картотеці, належав до КДБ. З журналістських розслідувань також відомо, що Гундяєв працював у КДБ під псевдонімом "Михайлов".

До речі, сам патріарх Кирило неодноразово підкреслював, що відчуває до Швейцарії "особливі почуття" і що в нього там "багато друзів". Відомо, що в молодості Гундяєв жив на орендованій квартирі і був предстоятелем маленької церкви Різдва Пресвятої Богородиці РПЦ МП у районі Шен-Бужері в Женеві. Тепер, як виявилося, у цій маленькій церкві заправляє племінник патріарха Кирила — Михайло Гундяєв. І він, як з’ясувалося з журналістських розслідувань Tages-Anzeiger, мешкає не в орендованій квартирі, а в розташованій поруч із церквою віллі. Цей особняк у 1987 році "з благословення та за допомогою радянського режиму" купила РПЦ.

Звичайно, путінський патріарх Кирило, який довгі роки підтримує загарбницьку політику Кремля, заперечує свою роботу на КДБ у Швейцарії. Також цю інформацію спростовує його племінник Михайло Гундяєв, який мешкає на віллі в Шен-Бужері. Хоча й наголошує, що на той час його дядько був під суворим контролем з боку радянської спецслужби.

Гундяєв та Путін. Фото: Getty Images

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