Магнитные бури оставят нас в покое, но ненадолго: прогноз ученых на ближайшие дни

Сейчас на планете держится сильный геомагнитный шторм в 5 баллов, но он должен скоро завершиться

На Земле уже больше недели держится сильная магнитная буря. В ближайшие дни она должна ненадолго снизить свою активность, однако уже 25 декабря, то есть к Рождеству, шторм возобновится.

Незначительный выброс корональной массы (СМЕ), вылетевший из Солнца 21 декабря, может поразить Землю накануне Рождества. Однако он недостаточно силен, чтобы вызвать полноценную магнитную бурю, как сообщили астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время, по их словам, после нескольких недель относительно минимального количества солнечных пятен, Солнце напомнило, что солнечный максимум еще не закончился. Три большие группы солнечных пятен возвращаются "лицом" к Земле. Они раскинулись более чем на 450 тысяч километров на поверхности светила.

"Пока эти солнечные пятна не вызвали ничего более мощного, чем взрывы низкого уровня класса M1. Однако это может быть затишье перед бурей", — предупреждают ученые.

Магнитные бури на Земле 23-29 декабря

Согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, 23 декабря на Земле держится высокая магнитная буря в 5 баллов.

Но с 24 по 29 декабря прогнозируется минимальная солнечная активность в 2-3 балла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине в канун Сочельника, Рождества и Нового года.