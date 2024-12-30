Птахи використовували людську "зброю" проти інших птахів: гнізда-фортеці здивували вчених (фото)

Схоже, пернаті зрозуміли, що гостра палиця це хороший аргумент проти хижаків

Людські міста давно притягують до себе інших тварин, які серед висотних будинків можуть знайти безпечні місця від хижаків. Самі люди таке сусідство не завжди цінують і намагаються захистити свої квартири усілякими пристроями, на кшталт шипів від птахів. Але іноді тварини використовують наші технології у своїх цілях.

В останні роки вчені виявили, що сороки використовують металеві шипи, щоб вити свої гнізда. Про це йдеться у дослідженні, оприлюдненому у журналі Музею природної історії у Роттердамі.

Хоча невідомо, коли саме сороки зрозуміли, як працюють шипи проти птахів і як їх використати собі на користь, але вперше увагу на це звернули у 2023 році. Тоді біолог Ауке-Флоріан Хімстра, будучи в лікарні Антверпена (Бельгія), помітив на дереві дивну конструкцію, яку він пізніше опише як "неприступна фортеця".

"Фортеця" виявилася гніздом сорок, побудованим з 1500 металевих шипів, спрямованих назовні.

"Це як жарт, правда. Навіть для мене, як дослідника гнізд, це найшаленіші пташині гнізда, які я коли-небудь бачив", — описав знахідку він.

Після цього вчений із командою звернулися за допомогою до інтернету та знайшли ще більше прикладів того, як птахи використовують людську "протипташину зброю" у власних цілях. При цьому вчені не сумніваються, що ці шпильки вони використовують так само як і ми — для відлякування інших птахів.

Випадки були знайдені у Бельгії, Нідерландах та Шотландії, а використовували їх в основному сороки та ворони, які вважаються одними з найрозумніших птахів у світі. При цьому пернаті також зрозуміли, що отримати користь можна і з інших гострих предметів на кшталт в’язальних спиць, колючого дроту і навіть голок від шприців.

Це не єдині людські предмети, використані як матеріали для гнізда. Крім них, були знайдені сонцезахисні окуляри, двірники, пластикові квіти та навіть засоби контрацепції.

"Якщо навіть гострі шипи, що відлякують птахів, використовуються як матеріал для гніздування, то, мабуть, у наші дні в пташиному гнізді може виявитися будь-що. Не може бути нічого шаленішого, чи не так?", — сказав Хімстра.

Схоже, що голуби теж зрозуміли, в чому фішка, оскільки їхні міські гнізда теж мають своєрідний захист.

Як повідомлялося раніше, пара косаток змогла розігнати всіх великих білих акул біля узбережжя Південної Африки. При цьому в інших місцях вони навчилися полювати навіть на китові акули, які є найбільшою рибою сучасності.