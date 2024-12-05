Чекали на цунамі: в США сталося три потужні землетруси в одному зі штатів

В Каліфорнії оголошували про загрозу цунамі, але минулося

В США відразу три потужні землетруси сталося у штаті Каліфорнія. Було зафіксовано три сильних поштовхи земної кори магнітудою 7,3, 5,8 і 6,6 бала; в регіоні через це навіть оголосили про загрозу цунамі та закликали місцевих мешканців евакуюватися.

Про це повідомила служба новин CNN із посиланням на Геологічну службу США. В службі зазначили, що землетрус було зафіксовано у Тихому океані у 50 милях від міста Еуріка, через що цунамі загрожувало щонайменше п'яти мільйонам людей від Девенпорта (штат Каліфорнія) до Дуглас/Лейн Лайн (штат Орегон).

В Сан-Франциско тим часом зазначили, що невідомо про будь-які значні руйнування або пошкодження внаслідок серії підземних поштовхів. Згодом CNN повідомила про скасування загрози цунамі – руйнівної хвилі на узбережжі так і не дочекалися, на щастя місцевих мешканців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні поточного року північна Італія за іншими країнами постраждала від руйнівної стихії. Шторм "Борис" дістався Апеннінського півострова.

Іспанія у жовтні постраждала від масштабного стихійного лиха – повені, яку спричинив шторм Dana. Цю повінь вже визнали наймасштабнішим стихійним лихом за останні 30 років: сотні людей загинули, десятки досі вважаються зниклими безвісти.

На початку жовтня ураган "Мілтон" завдав нищівного удару по Флориді та Мексиці в США, спричинивши масштабні руйнування та загрожуючи життю тисяч людей. Стихія принесла потужні вітри, зливи та повені, які затопили цілі райони. Щонайменше 12 осіб загинули внаслідок урагану та пов'язаних з ним торнадо.