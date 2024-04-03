На Тайвані стався найпотужніший землетрус за 25 років: є загиблі, відео вражають

Під завалами шукають людей

У середу, 3 квітня, біля Тайваню сталися потужні підземні поштовхи магнітудою 7,2 бали. Це був найсильніший землетрус на острові за 25 років, відомо про щонайменше чотирьох загиблих, ще десятки людей постраждали. Влада попереджала про загрозу цунамі на півдні Японії та Філіппінах, але пізніше попередження було скасовано.

Землетрус відчули і жителі Тайбея (столиця Тайваню), у кількох частинах міста відбулися відключення електроенергії, а також у країні перебої з інтернетом. За даними пожежної служби Тайваню, в гористому окрузі Хуалянь, де знаходився епіцентр підземних поштовхів, одну людину на смерть завалило камінням, що падає, понад 50 отримали поранення, пише Reuters.

Обрушилося щонайменше 26 будівель, більш ніж половина з них перебувають у Хуаляні. Під завалами опинилося близько 20 людей, ведуться рятувальні роботи. У мережі публікують вражаючі відео землетрусу.

Центральне інформаційне агентство Тайваню повідомило, що цей землетрус став найсильнішим на острові з 1999 року. За даними Центрального управління погоди Тайваню, глибина землетрусу становила 15,5 км. Була загроза цунамі в Японії, Філіппінах і Гаваях, але пізніше з’явилися повідомлення, що небезпека минула. Підземні поштовхи були відчутні не лише у Тайвані, а й у деяких частинах материкового Китаю та Японії.

Як повідомляв "Телеграф", 1 січня стався сильний землетрус у Японії. Підземні поштовхи магнітудою до 7,4 були зафіксовані в районі префектур Ісікава та Ніігата.