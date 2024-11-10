Україну сколихнув землетрус: де відчувалися поштовхи (карта)

Минулого місяця тут вже фіксували землетрус

В суботу, 9 листопада, в Україні було зафіксовано черговий землетрус. Цього разу він стався в Полтавській області.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю. В районі села Васьки Полтавського району зареєстровано землетрус магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера) на глибині 8 км.

Там зазначили, що за класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Васьки на мапі

Варто зазначити, що це не перший землетрус на Полтавщині цього року. 20 жовтня було зафіксовано поштовхи магнітудою 2,9 поблизу села Мачухи біля Полтави.

Що таке землетрус

Землетрус — це короткочасні, раптові струси земної кори, викликані переміщенням мас гірських порід у надрах Землі. Вони виникають через підземні поштовхи, що супроводжуються коливаннями земної поверхні.

Протягом кількох секунд товщі гірських порід зміщуються на кілька сантиметрів і навіть метрів у горизонтальному чи вертикальному положенні. Це породжує раптовий підземний поштовх.

Шкала Ріхтера

Шкала Ріхтера ґрунтується на оцінці енергії сейсмічних хвиль, що виникають при землетрусах. Магнітуди, які визначаються за різними типами хвиль, відрізняються за величиною:

2 — найслабші, але вже відчуваються поштовхи, які не призводять до руйнувань;

4-5 – слабкі поштовхи, які призводять до невеликих руйнувань – наприклад, виникають тріщини у будинках.

6 — поштовхи, що призводять до помірних руйнувань.

7-8 — найсильніші та руйнівні землетруси.

Нагадаємо, 23 жовтня приблизно о 18:08 у Чернівецькій області вдень було зафіксовано землетрус. Поштовхи магнітудою в 3,1 відчувалися в приміщеннях як рух невеликої вантажівки.