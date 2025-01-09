Магнітна буря передумала? Чого очікувати від геопогоди найближчим часом

Синоптики повідомили, що землянам не варто готуватись до "червоних" днів, а сонячна пляма потроху зменшує свою активність

На Сонці досить довго тривала сильна магнітна буря, однак її сила впала і найближчим часом не варто очікувати на шторми. А сонячна пляма, яка лякала сильними спалахами, поступово зменшує свою активність.

Згідно з даними сайту Meteoprog, протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні й за цей період відбулось п'ять спалахів класу С та один спалах М1,1.

Такі спалахи, за словами експертів, є середніми з великих і вони можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі чи сонячний радіаційний шторм.

За їх прогнозом, протягом четверга, 9 січня, геомагнітне поле Землі буде спокійне, а ймовірність малої чи великої магнітної бурі складає всього 1%.

Водночас астросиноптики зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather пояснюють, що активна сонячна пляма AR3947 починає розпадатись і незабаром може втратити своє магнітне поле дельта-класу. Це означає, що вірогідність сильних спалахів зменшується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому регіоні України температура упродовж 10 січня може вирости до +17 градусів.