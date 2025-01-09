Магнитная буря передумала? Чего ждать от геопогоды в ближайшее время

Синоптики сообщили, что землянам не стоит готовиться к "красным" дням, а солнечное пятно постепенно уменьшает свою активность

На Солнце довольно долго продолжалась сильная магнитная буря, однако ее сила упала и в ближайшее время не стоит ожидать штормов. А солнечное пятно, пугающее сильными вспышками, постепенно уменьшает свою активность.

Согласно данным сайта Meteoprog, за последние сутки солнечная активность была на низком уровне и за этот период произошло пять вспышек класса С и одна вспышка М1,1.

Такие вспышки, по словам экспертов, являются средними из больших и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли или солнечный радиационный шторм.

По их прогнозу, в течение четверга, 9 января, геомагнитное поле Земли будет спокойным, а вероятность малой или большой магнитной бури составляет всего 1%.

В то же время астросиноптики с сайта исследования космической погоды Spaceweather объясняют, что активное солнечное пятно AR3947 начинает распадаться и может потерять свое магнитное поле дельта-класса. Это означает, что вероятность сильных вспышек уменьшается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком регионе Украины температура в течение 10 января может вырасти до +17 градусов.