В Помпеях под вулканическими камнями и пеплом нашли объект, которому более 2000 лет (фото, видео)
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В Помпеях перед извержением была богатая социальная и политическая жизнь
В Помпеях сделали уникальное открытие, которое проливает свет на роскошный стиль жизни элиты города накануне катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры. и пепла.
Весь этот термальный комплекс являлся частью большой частной виллы, расположенной в районе Регио IX. Считается, что термальный комплекс принадлежит состоятельному домовладельцу, вероятно, представителю элиты Помпеи.
По словам директора Археологического парка Помпеи Габриеля Цухтригеля, этот комплекс может быть самым большим термальным объектом, когда-либо находившимся в частном доме в городе. Одновременно быть в термах могли до 30 человек, что позволило хозяину проводить роскошные мероприятия прямо там.
Комплекс состоял из трех основных комнат: горячей (кальдарий), теплой (тепидарий) и холодной (фригидарий). Их посещали поочередно.
Термальные купальни служили не только для гигиенических процедур. Они являлись центром социального взаимодействия, политических обсуждений и местом заключения сделок. Рядом с термами расположен большой перистиль — сад, обрамленный колоннами, занимавший значительную часть территории и банкетный зал. Открытие позволяет глубже понять, каким был быт и стремление к комфорту и красоте среди высших слоев помпейского общества.
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