В Помпеях под вулканическими камнями и пеплом нашли объект, которому более 2000 лет (фото, видео)

В Помпеях перед извержением была богатая социальная и политическая жизнь

В Помпеях сделали уникальное открытие, которое проливает свет на роскошный стиль жизни элиты города накануне катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры. и пепла.

Весь этот термальный комплекс являлся частью большой частной виллы, расположенной в районе Регио IX. Считается, что термальный комплекс принадлежит состоятельному домовладельцу, вероятно, представителю элиты Помпеи.

Старинные термы откопали из-под пепла Везувия

Возле терм были сад и банкетный зал

По словам директора Археологического парка Помпеи Габриеля Цухтригеля, этот комплекс может быть самым большим термальным объектом, когда-либо находившимся в частном доме в городе. Одновременно быть в термах могли до 30 человек, что позволило хозяину проводить роскошные мероприятия прямо там.

Комплекс состоял из трех основных комнат: горячей (кальдарий), теплой (тепидарий) и холодной (фригидарий). Их посещали поочередно.

Ученые восстановили внешний вид терм

Термальные купальни служили не только для гигиенических процедур. Они являлись центром социального взаимодействия, политических обсуждений и местом заключения сделок. Рядом с термами расположен большой перистиль — сад, обрамленный колоннами, занимавший значительную часть территории и банкетный зал. Открытие позволяет глубже понять, каким был быт и стремление к комфорту и красоте среди высших слоев помпейского общества.

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