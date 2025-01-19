У раціоні предків людей знайшли несподівані "смаколики": їх дуже не люблять фанати "палеодієти"

Дату першої обробки зерна доведеться змістити у минуле мінімум на півмільйона років

Останнім часом все більш популярною стає тема "палеодієти", яка ґрунтується на тому, що наші далекі предки нібито уникали складної обробки їжі, а натомість віддавали перевагу простим стравам з м’яса, горіхів, фруктів та сирих овочів. Однак нові дослідження показують, що вже 780 тисяч років тому наші віддалені предки мали досить різноманітний раціон.

Про це йдеться у статті, яка була оприлюднена у журналі PNAS. Зазначається, що ще до появи сучасної людини попередні види вміли обробляти широкий набір рослин, щоб отримати необхідні калорії.

Хоча там не говориться, ким саме були ці гомінини, але швидше за все йдеться про людину прямоходячу (Homo erectus). Втім, можливо, що це були й якісь давніші види.

Роботи проводилися на стоянці Гешер Бенот Яаков, що на березі річки Йордан. Там вчені виявили різні крохмальні гранули та інші залишки рослин, на кшталт дубових жолудів, зерна пшениці та ячменю, бобові та деякі водні рослини на кшталт лілій та водяних горіхів.

Гешер Бенот Яаков

Мікроскопічні залишки згаданих вище рослин були виявлені на каменях, які використовувалися як щось схоже на молот і ковадло. Тобто, у наших далеких предків вже було гарне розуміння того, як обробляти жорсткі рослини та робити з них "смаколики".

"Ми тепер розуміємо, що ранні гомініни збирали широкий асортимент рослин цілий рік і переробляли їх з використанням інструментів із базальту", — кажуть дослідники.

Згідно зі старими переконаннями, які стали основою для концепції "палеодієти", рослини були надто жорсткими, несмачними або навіть отруйними, щоб предки людей взагалі хотіли з ними возитися. Однак останнім часом з'являтиметься все більше робіт, які кажуть, що це дуже далеко від істини.

Втім, залишки тварин, на кшталт кісток, мають властивість краще зберігатися протягом багатьох тисячоліть. Очевидно, це і наштовхнуло наших сучасників на думку про те, що давні люди та їхні родичі віддавали перевагу м’ясу та плодам, які набагато простіше в обробці.

Варто зазначити, що в дослідженні від 2022 року йдеться про те, що на цій же стоянці в ті ж 780 тисяч років тому предки людей зрозуміли як термічно обробляти рибу. Аналіз знайдених зубів показав, що її швидше за все підсмажували на "низькому вогні", при температурах 300-500 градусів.

При цьому раніше вважалося, що обробка рослинної їжі людьми почалася десь 200-300 тисяч років тому з розвитком складніших кам’яних знарядь, а ось термічну обробку їжі пов’язували з пізнім палеолітом, тобто 100 тисячами років тому. Тепер ми бачимо, що ці рамки доведеться відсунути мінімум на півмільйона років у минуле.

Як повідомлялося раніше, на території Угорщини виявлено поховання, в якому знайшли останки жінки зі зброєю. Археологи вважають, що вона могла займатися військовою справою.