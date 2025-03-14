Світоліна не впоралася з першою ракеткою Росії (відео)

Перша ракетка України поступилася першому номеру РФ

У четвер, 13 березня, в Індіан-Веллс (США) українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 23 WTA) провела матч 1/4 фіналу проти нейтральної представниці РФ Мірри Андрєєвої (№ 11 WTA). Напередодні Еліна стала обличчям відомого бренду.

Поєдинок, який проходив на хардовому покритті, завершився перемогою 17-річної Андрєєвої з рахунком 7:5, 6:3. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, тенісистки грали між собою вперше. Світоліна за підсумками цього матчу заробила близько 190 тисяч доларів призових та 215 рейтингових очок.

Статистика матчу Андрєєва - Світоліна

Відеоогляд матчу Світоліна — Андрєєва:

Нагадаємо, Світоліна стартувала на турнірі в Індіан-Веллс з другого раунду, в якому українка здолала американку Ешлін Крюгер — 6:1, 6:7 (8), 6:3. Потім Еліна обіграла ще двох представниць США: Даніель Коллінс (6:2, 6:4) та Джесіку Пегулу (5:7, 6:1, 6:2).

Раніше повідомлялося, що Світоліна повторила свій найкращий результат на Australian Open. На Відкритому чемпіонаті Австралії-2025 Еліна дійшла до чвертьфіналу. До речі, у Мельбурні чоловік Світоліної, французький тенісист Гаель Монфіс, став найстаршим гравцем, якому вдалося здобути перемогу над суперником з топ-5 на турнірі Великого Шлему у 21 столітті.