Уперше в історії: новий цивільний літак пролетів на надзвуковій швидкості над США (відео)

Компанія планує відродити надзвукові пасажирські перевезення

Експериментальний літак XB-1 американської компанії Boom Supersonic став першим реактивним судном незалежної розробки, яке подолало звуковий бар’єр. Це сталося у вівторок над пустелею Мохаве в США. Єдиними літальними апаратами, які зараз здатні розвивати надзвукову швидкість, є військові винищувачі та бомбардувальники.

Модель XB-1 досягла швидкості 1,05 Маха приблизно через 11 хвилин після зльоту. Про успішний політ повідомила компанія Boom Supersonic. Це важлива віха у поверненні надзвукових швидкостей у цивільну авіацію. Це також перший випадок, коли будь-який цивільний літак пролетів на надзвуку над континентальною частиною США. Використання надзвукової авіації в цивільному житті вже практикувалось, однак через аварію в 2000 році та великі витрати на пальне, цю практику згорнули.

Наступною метою компанії є розробка авіалайнера Overture. Він має перевозити до 80 пасажирів на швидкості, що вдвічі перевищуватиме показники сучасних дозвукових літаків. Overture майже повністю виготовлений із легкого вуглецевого волокна, на відміну від свого попередника у 00-х. Завдяки використанню системи доповненої реальності для полегшення посадки, пілоти зможуть безпечно керувати судном.

Boom є однією з кількох компаній, які працюють над відродженням надзвукових пасажирських перевезень. Проте нові розробки ймовірно зіткнуться з тими самими викликами, що й Concorde понад 20 років тому, серед яких — обмеження польотів над суходолом через звукові удари.

Звукові удари виникають, коли літаки рухаються швидше за швидкість звуку (близько 1223 км/год). Цей показник може змінюватися залежно від температури, висоти та інших умов. NASA пояснює цей феномен як ударну хвилю, подібну до сліду, що утворюється за човном у воді.

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