Україні потрібно виходити з війни вже у 2025: Чалий пояснив чому

Важливо розуміти правильний момент для цього

Україні потрібно вже у 2025 році виходити з повномасштабної війни. І скористатись вікном можливостей для переговорів, яке буде у цьому або початку наступного року.

Таку думку висловив надзвичайний та повноважний посол України, керівник Українського медіацентру Валерій Чалий в інтервʼю телеканалу "Прямий". Він зауважив, що більш серйозні обговорення виходу з війни можуть зʼявитись восени.

"Україні треба в цьому році виходити із широкомасштабної війни, без капітуляції, звісно. Але при цьому розуміти правильний момент і розуміти ще, як втримати все-таки Сполучені Штати якомога довше в цій грі", — каже Чалий. Він зазначає, що зараз США більшою мірою хочуть вийти з посередництва, але при такому сценарії не означає, що проблема війни в Україні для них зникне.

Водночас, за словами поважного посла, Україні потрібно якомога швидше залучити можливості Європи та країн НАТО.

"Тобто от зараз в цей момент кілька тижнів буде визначатись нова конфігурація", — каже він.

Чалий прогнозує, що одночасно з цими процесами ворог може піти у наступ на суходолі і буде пробувати захопити все. Але з приходом осені, більш складної пори для ведення наземних боїв через погодні умови, можлива серйозна активність щодо виходу з війни.

"Десь на осінь почнеться знову серйозне вже обговорення можливого виходу із такої війни. Тому що відпустити це далі на наступний рік дуже небезпечно", — каже поважний посол.

За його словами, Росія зараз слабшає, але вона може просто перейти на рейки повної мобілізації і війни на роки, на довгий період.

"Це може бути наступного року. Так що вікно можливостей — цей рік, початок наступного", — каже Чалий.

Раніше "Телеграф" писав, що Валерій Чалий назвав два сценарії завершення війни в Україні.