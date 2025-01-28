"Незабаром будуть в Україні". Франція анонсувала надання потужних винищувачів

Українські пілоти вже пройшли навчання

Україна може отримати винищувачі Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року. Адже Франція готова їх надати.

Про це в ефірі радіостанції Sud Radio заявив глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"Французькі Mirage будуть найближчим часом в українському небі… Наприкінці першого кварталу", – сказав він.

Зауважимо, що напочатку січня 2025 Avions Legendaires писав про ймовірні поставки винищувачів до кінця січня. Тоді деякі джерела припускали, що Mirage 2000-5 нібито вже є в Україні, але використовуються лише для тренувальних польотів. Вже в грудні 2024 українські пілоти офіційно завершили навчання у Франції.

Зазначалось, що ці винищувачі, взяті зі складу Повітряно-космічних сил Франції, були модифіковані, а близько десяти літаків цього типу матимуть українське маркування. Франція оптимізувала Mirage 2000−5F таким чином, щоб вони могли нести і запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow.

Що відомо про Mirage 2000-5

Це французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління з низькорозташованим трикутним крилом, який виготовили у 1970 році. Mirage 2000-5 — модернізована експортна версія.

Основні технічні характеристики літаків Mirage 2000

Екіпаж: 1 особа

Максимальна швидкість: 2340 км/год

Максимальна швидкість біля землі: 1110 км/год

Дальність польоту: 3335 км

Практична стеля: 18 000 м

Швидкість підйому: 284 м/с

Довжина: 14,36 м

Висота: 5,30 м

Розмах крил: 9,13 м

Площа крила: 41 м²

Спорядження: 13 800 кг

Гарматне озброєння: 2x30 мм DEFA 554 (дві авіаційні гармати французького виробництва, які стріляють снарядами стандарту НАТО калібру 30 мм);

Кількість точок підвіски: 9 (5 під фюзеляжем, 4 під крилом)

Маса підвісних елементів: 6300 кг

Раніше "Телеграф" розповідав, що український пілот винищувача F-16 за один бойовий виліт знищив шість російських крилатих ракет над Україною.