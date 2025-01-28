"Незабаром будуть в Україні". Франція анонсувала надання потужних винищувачів
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Українські пілоти вже пройшли навчання
Україна може отримати винищувачі Mirage 2000-5 до кінця першого кварталу 2025 року. Адже Франція готова їх надати.
Про це в ефірі радіостанції Sud Radio заявив глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
"Французькі Mirage будуть найближчим часом в українському небі… Наприкінці першого кварталу", – сказав він.
Зауважимо, що напочатку січня 2025 Avions Legendaires писав про ймовірні поставки винищувачів до кінця січня. Тоді деякі джерела припускали, що Mirage 2000-5 нібито вже є в Україні, але використовуються лише для тренувальних польотів. Вже в грудні 2024 українські пілоти офіційно завершили навчання у Франції.
Зазначалось, що ці винищувачі, взяті зі складу Повітряно-космічних сил Франції, були модифіковані, а близько десяти літаків цього типу матимуть українське маркування. Франція оптимізувала Mirage 2000−5F таким чином, щоб вони могли нести і запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow.
Що відомо про Mirage 2000-5
Це французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління з низькорозташованим трикутним крилом, який виготовили у 1970 році. Mirage 2000-5 — модернізована експортна версія.
Основні технічні характеристики літаків Mirage 2000
- Екіпаж: 1 особа
- Максимальна швидкість: 2340 км/год
- Максимальна швидкість біля землі: 1110 км/год
- Дальність польоту: 3335 км
- Практична стеля: 18 000 м
- Швидкість підйому: 284 м/с
- Довжина: 14,36 м
- Висота: 5,30 м
- Розмах крил: 9,13 м
- Площа крила: 41 м²
- Спорядження: 13 800 кг
- Гарматне озброєння: 2x30 мм DEFA 554 (дві авіаційні гармати французького виробництва, які стріляють снарядами стандарту НАТО калібру 30 мм);
- Кількість точок підвіски: 9 (5 під фюзеляжем, 4 під крилом)
- Маса підвісних елементів: 6300 кг
Раніше "Телеграф" розповідав, що український пілот винищувача F-16 за один бойовий виліт знищив шість російських крилатих ракет над Україною.