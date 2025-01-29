Впервые в истории новый гражданский самолет пролетел на сверхзвуковой скорости над США (видео)

Компания планирует возродить сверхзвуковые пассажирские перевозки

Экспериментальный самолет XB-1 американской компании Boom Supersonic стал первым реактивным судном независимой разработки, преодолевшим звуковой барьер. Это произошло во вторник над пустыней Мохавэ в США. Единственными летательными аппаратами, которые сейчас способны развивать сверхзвуковую скорость, военные истребители и бомбардировщики.

Модель XB-1 достигла скорости 1,05 Маха примерно через 11 минут после взлета. Об успешном полете сообщила компания Boom Supersonic. Это важная веха в возвращении сверхзвуковых скоростей в гражданскую авиацию. Это также первый случай, когда любой гражданский самолет пролетел по сверхзвуку над континентальной частью США. Использование сверхзвуковой авиации в гражданской жизни уже практиковалось, однако из-за аварии в 2000 году и больших расходов на топливо эту практику свернули.

Следующей целью компании является разработка авиалайнера Overture. Он должен перевозить до 80 пассажиров на скорости, что будет вдвое превышать показатели современных дозвуковых самолетов. Overture почти полностью изготовлен из легкого углеродного волокна в отличие от своего предшественника в 00-х. Благодаря использованию системы дополненной реальности для облегчения посадки пилоты смогут безопасно управлять судном.

Boom является одной из нескольких компаний, работающих над возрождением сверхзвуковых пассажирских перевозок. Однако новые разработки вероятно столкнутся с теми же вызовами, что и Concorde более 20 лет назад, среди которых ограничение полетов над сушей из-за звуковых ударов.

Звуковые удары возникают, когда самолеты двигаются быстрее скорости звука (около 1223 км/ч). Этот показатель может изменяться в зависимости от температуры, высоты и других условий. NASA объясняет этот феномен как ударную волну, подобную следу, образующемуся за лодкой в воде.

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