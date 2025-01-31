Січень закінчиться "червоною" магнітною бурею. Якої сили вона сягне

Астросиноптики попереджають землян про "червоні" та "оранжеві" останні дні цього тижня

Магнітні бурі, які прогнозувались в кінці цього тижня, є на графіку геомагнітних коливань. Наразі Земля відчуває на собі 5-бальну магнітну бурю. Ймовірно, вона викликана сонячним вітром, що вилітав з діри в атмосфері світила.

Як мовиться у Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 31 січня, тримається сильна магнітна буря в 5 балів. Шторм такої сили прогнозується і в суботу, 1 лютого.

Однак вже у неділю, 2 лютого, астросиноптики попереджають про зниження потужності магнітної бурі до 4 балів, тобто до "оранжевого" рівня.

Варто нагадати, що магнітна буря – це обурення геомагнітного поля Землі, яке може тривати з годину або цілий день. Під час неї метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття, а якщо магнітна буря буде сильною, то електронна техніка може працювати зі збоями.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому Україну накриють серйозні морози. Місцями вони сягнуть -21 градусу.