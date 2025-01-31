Свято 31 січня: що не можна робити сьогодні, якщо не хочете залучити нещастя

Чому сьогодні не можна залишати без нагляду свій дім

Цієї п’ятниці християни східного обряду вшановують святих мучеників Кіри та Іоанна, а також мучениці Афанасії та її дочок — Феодотиї, Феоктисти та Євдоксії. Всі вони віддали своє життя за віру, а святий Кір за життя прославився даром зцілення.

31 січня також вшановують святителя Микиту Печерського, якого вважають покровителем та захисником від вогню, блискавок та палючого сонця. Згідно з переказами, його молитви не лише гасили пожежі, а й запобігали посусі.

Традиції та прикмети 31 січня

Цього дня наші пращури особливо ретельно стежили за своєю оселею, бо побоювалися витівок нечистої сили. Вважалося, що вона може завдати різних неприємностей. Щоб уникнути бід, люди намагалися провести останній день січня у затишному сімейному колі, займаючись тихими та благочестивими справами.

Фото: freepik

Ніч ясна – до сонячного дня.

Горобці гнізда утеплюють – до морозів.

Гучний крик ворон – до хуртовини або заметілі.

Що не можна робити 31 січня

Сваритися, лаятись, ображати людей — негатив призведе до біди та бідності.

Сперечатися, з’ясовувати, хто має рацію, судитися — правосуддя не буде.

Залишати дім без нагляду — темні сили проникнуть у житло.

Свята та події 31 січня

Міжнародний день ювеліра

Міжнародний день зебри (International Zebra Day)

День скотчу (Scotch Tape Day)

День гарячого шоколаду

У кого іменини 31 січня

Сьогодні іменини відзначають володарі таких імен: Віктор, Микита, Богдан, Кір, Іван, Феоктиста, Ілля, Клавдій та Вікторія.

Додамо, що 31 січня в Україні утримається аномально тепла погода. "Телеграф" писав, що кажуть синоптики про початок лютого 2025 року.