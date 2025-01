The Last of Us в реальной жизни – грибок превращает пауков в зомби

Такой грибок не один — известно еще по крайней мере несколько видов, которые поражают не только пауков, но и муравьев

Иногда жизнь повторяет фантастические сценарии с поразительным сходством. В частности, сценарий апокалиптического сериала "Последние из нас" оправдался для ирландских пауков. Ученые идентифицировали новый вид паразитического гриба, получившего название Gibellula attenboroughii в честь известного естествоиспытателя и ведущего Дэвида Аттенборо. Этот гриб охотится на пауков, в частности пещерных, таких как Metellina merianae и Meta menardi, изменяя их поведение удивительным и даже ужасным способом.

Впервые грибы обнаружили в 2021 году во время съемки сериала "Зимний дозор" для BBC в Северной Ирландии. Грибок заставляет пауков покинуть свои логова и перемещаться в открытые просторы пещер и наружу. Там пауки остаются неподвижно, словно "зачарованные", пока не погибают, становясь источником распространения грибковых спор.

Новый гриб Gibellula attenboroughii на пещерном пауке

Ученые объясняют этот феномен выработкой грибом специальных веществ, в частности метаболитов, влияющих на нервную систему пауков. Изменение уровня дофамина вызывает "зомби-поведение" пауков, когда они фактически предпочитают размножать гриб вместо сохранения собственной жизни.

Зараженный паук на потолке пещеры

Эта ситуация напоминает сценарий из популярного сериала The Last of Us, где подобный гриб заражает людей. Известно, что грибы рода Gibellula и их родственники уже изучаются как примеры паразитарной манипуляции над пауками. Другие грибки влияют на насекомых, в частности за заражение муравьев отвечает Ophiocordyceps unilateralis (тот самый кордицепс).

