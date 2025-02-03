Землетрясение каждые 20 минут: почему Санторини трясет и есть ли опасность извержения вулкана

В регионе землетрясения могут повторяться и даже быть мощнее

Греция не только кладезь старинных артефактов, но и страна, часть которой образована в результате деятельности вулканов. В частности, Санторини, группа островов в Эгейском море.

За последние несколько дней там было зафиксировано более 200 подводных землетрясений магнитудой до 4,8. Наибольшее землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло между Санторини и соседним островом Аморгос в воскресенье днем, что побудило местные власти закрыть школы и развернуть бригады экстренной помощи. Местные жители сообщали, что в один момент землетрясения были каждые 20 минут.

Эксперты утверждают, что эти землетрясения не связаны непосредственно со спящим вулканом Санторини и не вызывают его активности. В последний раз он извергался 1600 лет до н.

Подземные толчки магнитудой до 4,9, по словам ученых, связаны с разломом Аморгоса в юго-восточной части Эгейского моря. Существует вероятность, что накапливающаяся энергия может вызвать землетрясение силой 5-5,5 баллов по шкале Рихтера. Сейсмическая активность может длиться несколько дней, недель или даже месяцев.

Спящий вулкан Санторини

Напомним, почти 70 лет назад в этом регионе произошло землетрясение магнитудой 7,5 — сильнейшее землетрясение в Европе в 20 веке. Он вызвал цунами высотой 25 метров. Тогда погибли 53 человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украину в последнее время также часто "трясет". На днях землетрясение зафиксировали в Полтаве. Ученые считают, что в ближайшие годы в Украине может произойти сильное землетрясение, которое может вызвать разрушение домов в нескольких областях.