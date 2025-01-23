Стародавній скарб у сміттєвому мішку: у Греції знайшли статую, якій тисячі років (фото)

Скульптура не має голови

Артефакти можуть ховатися не тільки під шаром попелу чи землі. У Греції в пакеті для сміття виявили мармурову статую жінки, якій понад 2000 років. Її знайшли неподалік Салонік, у районі Неої-Епіватес. Місцевий житель побачив 79-сантиметрову статую біля сміттєвого баку, заховану в мішок, і одразу повідомив про це владу.

Експерти встановили, що знахідка датується елліністичним періодом (320-30 рр. до н.е.), епохою розквіту мистецтва, що настала після завоювань Олександра Македонського. Цей період відомий своїми витонченими скульптурами. Археологи підтвердили автентичність і походження статуї. Її передали на додаткову експертизу, а згодом вона поповнить колекцію місцевого управління старожитностей для збереження та подальшого дослідження.

Знайдена скульптура має висоту 80 см

Поліція розпочала розслідування, аби з'ясувати, хто викинув цінний артефакт. Ненадовго затримали чоловіка для допиту, але його відпустили без висунення звинувачень.

У Греції подібні археологічні відкриття трапляються досить часто, враховуючи багату історичну спадщину країни. Салоніки зокрема відомі численними старожитностями, знайденими під час будівництва метро, яке офіційно відкрили в листопаді після десятиліть роботи.

Раніше "Телеграф" розповідав про римську статую із дивним обличчям. Вчені виявили, що воно навмисне було зроблене особливим чином і має ознаки генетичної мутації моделі.