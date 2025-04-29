США висунули нові вимоги щодо переговорів: вони стосуються і України, і Росії

США на межі виходу з переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо висунув вимогу до України та Росії представити конкретні пропозиції щодо припинення війни. В іншому випадку Сполучені Штати погрожують відмовитися від посередницької ролі у мирних переговорах.

Про це сказала речниця Державного департаменту Теммі Брюс на пресконференції у вівторок, 29 квітня. "Зараз ми перебуваємо в такому моменті, коли обидві сторони повинні надати конкретні пропозиції щодо того, як припинити цей конфлікт", – заявила журналістам Брюс.

"Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередників у цьому процесі", – додала представниця американського зовнішньополітичного відомства.

Адміністрація США раніше неодноразово наголошувала на необхідності завершення війни та початку переговорного процесу. Втім, чинний президент США Дональд Трамп раніше висловлювався про складнощі у спілкуванні з Володимиром Зеленським, зауваживши, що український лідер "багато вимагає, не маючи козирів". З Путіним у нього домовитись вийде швидше, впевнений Трамп.

Нагадаємо, Трамп назвав нові умови перемир’я. "Я думаю, ми близькі", — сказав президент США.