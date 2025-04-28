"Могли б капітулювати і без Трампа". В Німеччині зробили заяву про допомогу Україні

Пісторіус назвав один зі шляхів досягнення миру

Вимоги президента США Дональда Трампа про територіальні поступки України зайшли занадто далеко. Залишити деякі окуповані території Росії Київ міг і без Трампа.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в етері ARD. Під час розмови від доволі жорстко висловився щодо мирної угоди Трампа.

За його словами, ідея територіальних поступок заходить занадто далеко: тоді Київ міг би капітулювати. Досягнення миру в Україні має бути шляхом надання гарантій безпеки.

"Цього Україна могла досягти самостійно, майже рік тому шляхом капітуляції", – сказав Пісторіус.

Він також запевнив, що Німеччина продовжить військову підтримку Києва і буде сприяти утворенню миру, навіть якщо США зупинять постачання допомоги Україні.

"Якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю війну в тому сенсі, що він окупує Україну, навіть якщо тільки на великих частинах, то це буде максимальна загроза для території НАТО і, до речі, також для сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія", — сказав міністр оборони.

За його словами, допомога Україні не тільки про солідарність, а й про безпеку та мир у Європі. В Києві знають, що стійка і сильна угода може зупинити війну та Кремль. Вона може містити територіальні поступки, які зіграють на руку очільнику Росії Володимиру Путіну. Пісторіус вважає, що прив'язка до територіальних меж мають бути пропорційною майбутнім гарантіям безпеки.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вже спростував заяви ЗМІ, що нібито "США хочуть визнати" Крим та низку окупованих територій російськими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Кремлі побачили "спільні позиції" з Трампом і висловилися про мирну угоду з Україною.