В Гренландію їде делегація США, яку очолює дружина Венса. Хто вона така

Подружжя виховує трьох дітей

Уша Венс, дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса, очолить делегацію Сполучених Штатів до Гренландії. Делегація відвідає американську військову базу та спостерігатиме перегони на собачих упряжках.

Візит відбудеться на тлі того, що президент Дональд Трамп просуває ідею анексії цієї стратегічної автономної території Данії, пише Reuters. До делегації увійдуть радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтс і міністр енергетики Кріс Райт.

Уолтс і Райт планують відвідати космічну базу Пітуфік, ​​військову базу США в Гренландії. Потім разом з Ушею Венс вони побувають у історичних місцях та подивляться національні перегони на собачих упряжках.

"Це візит, щоб дізнатися про Гренландію, її культуру, історію та людей, а також відвідати перегони на собачих упряжках, спонсорством яких Сполучені Штати пишаються", — заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Хьюз, додавши, що у США вважають, "візит дає можливість побудувати партнерські відносини, які поважають самовизначення Гренландії та сприяють економічному співробітництву".

Що відомо про Ушу Венс

Уша Чілукурі Венс народилася в родині індійських іммігрантів 6 січня 1986 року. Батьки походять з громади телугу-брахманів з районів Західного Годаварі та Кришни штату Андгра-Прадеш, Індія. Родина переїхала до США у 1980-х роках.

Фото: Instagram/Usha Vance

Уша закінчила Єльський університет зі ступенем бакалавра історії та Єльську юридичну школу зі ступенем доктора права. Після закінчення юридичної школи працювала клерком у кількох федеральних суддів.

Фото: Instagram/Usha Vance

Виступила зі вступною промовою на національному з'їзді Республіканської партії 2024 року та часто їздила з чоловіком на заходи його виборчої кампанії. 20 січня 2025 року стала другою леді США, ставши першою американкою індійського походження, яка сповідує індуїзм, у цій ролі.

З майбутнім чоловіком познайомилася під час навчання в Єльській юридичній школі. Пара одружилася у 2014 році. Подружжя виховує трьох дітей — синів Евана та Вівека та трирічну доньку Мірабель. Уша сповідує індуїзм, а Джей Ді християнин. Він виховувався євангелістом, але у 2019 році навернувся до католицизму.

Фото: Instagram/Usha Vance

Зазіхання Трампа на Гренландію

Гренландія є автономною територією Данії. У 1951 році Вашингтон і Копенгаген підписали Договір про захист Гренландії, згідно з яким США зобов'язалися захищати острів від агресії. На території Гренландії розташована американська космічна база Пітуффік, яка виконує завдання щодо попередження про ракетний напад і контроль арктичної зони.

Дональд Трамп ще під час першого президентського терміну у США заявляв про бажання купити Гренландію. Після повернення до Білого дому він повернувся до таких розмов. Трамп також не виключав, що може застосувати силу, щоб вплинути на Данію.

Як наголошувала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, острів не продається. При цьому вона визнала "значний інтерес" США до цього острова.

Фредеріксен і Трамп провели розмову ще перед інавгурацією. Як писали західні ЗМІ, Трамп був "агресивним і конфронтаційним" щодо питання Гренландії. Під час виступу у Конгресі Трамп заявив, що Штати отримають Гренландію "так чи інакше".

Раніше "Телеграф" писав, що експерт з США назвав 5 справжніх причин, навіщо Трампу Гренландія.