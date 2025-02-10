Загроза з космосу нависла над цивільною авіацією: вчені оцінили ризики катастрофи

Небезпека зростає з кожним новим космічним запуском

Авіаційна галузь з кожним роком стикається з новими ризиками. Наприклад, часті космічні запуски збільшують ймовірність того, що космічне сміття пролетить десь над завантаженим повітряним маршрутом.

Про це говорять вчені Університету Британської Колумбії (Канада), повідомляє Newsweek. Ці уламки можуть збільшити витрати на безпеку для авіакомпаній, що підвищить вартість польотів для звичайних людей.

Вони проаналізували дані про прольоти космічного сміття у найзавантаженіший день 2023 року, щоб розрахувати ризики того, що якийсь об’єкт із космосу пролетить через ділянку, яка використовується цивільною авіацією.

Як виявилося для регіонів з піковою завантаженістю руху, як над Денвером (штат Колорадо), ймовірність падіння уламків становила 26% на рік. Також вони розрахували ймовірність зіткнення з літаком — вона становила 1 до 430 тисяч. Поки ця цифра дуже незначна, але зі збільшенням запусків збільшуватиметься і шанси на надзвичайний інцидент.

Зазначається, що минулого року було 258 успішних запусків ракет та 120 неконтрольованих падінь уламків. На орбіті при цьому залишається близько 2300 корпусів від ракет, які рано чи пізно впадуть на поверхню.

При цьому інциденти з порушенням повітряного простору теж були. Наприклад, у 2022 році було перекрито частину іспанського та французького повітряного простору через падіння 20-тонного шматка ракети.

Ще одним епізодом був недавній вибух ракети SpaceX Starship, коли владі деяких штатів теж доводилося запроваджувати екстрену заборону на польоти. Однак у цьому випадку вони мали приблизне розуміння траєкторії падіння уламків, тоді як космічне сміття може впасти з орбіти у будь-який час та місце.

Як повідомлялося раніше, SpaceX втратила космічний корабель Starship під час сьомого польоту 17 січня. Зв’язок із кораблем перервався через 9 хвилин після старту.