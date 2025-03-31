Народився в Курську і був міністром в Україні: що відомо про Павла Клімкіна і куди він зник

Колишній міністр закордонних справ з’являється в українському медіапросторі

Павло Клімкін — колишній міністр закордонних справ України, який пішов із посади з приходом до влади Зеленського. Після цього не обіймав державних посад у новому уряді. Однак він не втратив своєї медійної присутності і часто дає інтерв’ю або коментує важливі події в Україні та світі з точки зору дипломатії.

"Телеграф" розповість, що відомо про Павла Клімкіна, який очолював МЗС України з 2014 до 2019 року.

Павло Клімкін. Фото: Getty Images

Павло Клімкін — що про нього відомо

Колишній глава МЗС України Павло Клімкін народився у російському Курську 25 грудня 1967 року, зараз йому 57 років. Школу він закінчив у Києві, потім навчався у Московському фізико-технічному інституті, а після навчання повернувся до Києва. Свою кар’єру Клімкін розпочинав із роботи науковим співробітником в Інституті електрозварювання ім. Патона НАН України.

Проте вже 1993 року пішов з Інституту та почав будувати кар’єру в дипломатії. Спочатку Павло Клімкін був аташе, потім працював секретарем Департаменту військового контролю та роззброєння у МЗС України. Перша закордонна робота дипломата була у посольстві Німеччини, там він був секретарем у період із 1997 по 2000 рік.

Його кар’єра в Міністерстві закордонних справ тривала і йшла вгору. Вже у 2012 році Клімкін був призначений послом України у Німеччині. А 19 червня 2014 року Павла Анатолійовича Клімкіна було призначено на посаду міністра закордонних справ України. Він працював в уряді Яценюка та Гройсмана за президентства Петра Порошенка та частково Володимира Зеленського.

Після приходу до влади "зеленої команди", 17 травня 2019 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що йде у відставку.

Де зараз Павло Клімкін?

У листопаді 2020 року ексгенпрокурор Руслан Рябошапка разом із колишнім міністром фінансів Олександром Данилюком та ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним заснували Центр національної стійкості та розвитку. Вони заявляли, що це буде центр боротьби із кризами в Україні. За їхніми словами, пріоритетними напрямками роботи мають стати національна безпека, верховенство права, деолігархізація та боротьба з корупцією. У Центрі зазначили, що відкриті до співпраці та розширення команди.

Чи працює у цьому Центрі національної стійкості та розвитку Павло Клімкін зараз — невідомо. На його сторінці у Facebook зазначено, що він політик. Також він не пропадає з медійного простору — його запрошують в ефіри, як дипломата і представлють, як колишнього міністра закордонних справ. Однак чим він зараз займається і чи в Україні він взагалі — невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла ексглава НБУ Валерія Гонтарева після відставки. Вона й досі живе за кордоном.