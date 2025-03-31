Колишню французьку "подругу" Путіна визнали винною у суді: у чому її звинувачували і що тепер буде

Вирок Ле Пен може призвести до її усунення від участі у президентських виборах 2027 року

У Парижі суд визнав лідера французької ультраправої партії Національне об’єднання (RN) та очікувану кандидатку на наступних виборах президента у Франції Марін Ле Пен винною у розкраданні коштів ЄС. Крім неї винними у цій справі визнали також 8 євродепутатів та 12 депутатських помічників.

Про це у понеділок, 31 березня, повідомляє The Guardian. Йдеться про зловживання коштами Європарламенту для фінансування роботи парламентських помічників. Зазначається, що суд ухвалив, що Ле Пен заборонено балотуватися на державні посади. Однак суддя не повідомив, протягом якого терміну діятиме заборона. Варто також додати, що виборах вона є головною конкуренткою Емманюеля Макрона.

Водночас Reuters зазначає, що вирок Ле Пен може призвести до її усунення від участі у президентських виборах 2027 року, що переверне політичне життя у Франції.

У той же час Le Figaro повідомляє, що див оцінив загальну шкоду в 2,9 млн євро. Сторона звинувачення вимагала штрафу штраф для Ле Пен у розмірі 300 тисяч євро, позбавлення волі та права обіймати державні посади. Це означало б, що вона не могла б балотуватися на наступних президентських виборах у 2027 році.

Що відомо про цю справу

За версією прокуратури, у період з 2004 по 2016 рік було організовано схему виведення коштів для фінансування діяльності ультраправої партії. Гроші, призначені для оплати праці помічників депутатів Європарламенту, використовувалися для досягнення політичних цілей усередині країни. Ці дії кваліфікуються як корупція.

Покарання будуть оголошені окремо для кожного, доки вони невідомі. Якщо суд вибере найсуворіше з покарань, то Ле Пен може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишня лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, яка раніше мала репутацію "подруги Путіна" і читається одним із проросійських політиків Європи, розкритикувала рішення Трампа по Україні.

Як зазначає BBC, Марін Ле Пен мала проросійські погляди, але останнім часом змінює риторику своєї партії та намагається дистанціюватися від порівнянь із президентом США Дональдом Трампом. До цього Ле Пен підтримала анексію Росією українського Криму, а 2017 року закликала скасувати міжнародні санкції з цього питання. У 2014 році її політична партія отримала кредит у російському банку, який нібито має зв’язки з Кремлем.