Спалений сувій з Помпеїв розгорнули завдяки сучасним технологіям: що написано всередині

Катастрофа, що майже знищила сувій, сталась в 79 році нашої ери

Сувій, знищений у Помпеях виверженням Везувію майже 2000 років тому, став об'єктом революційного наукового дослідження. Цей артефакт був знайдений у бібліотеці розкішної римської вілли в Геркуланумі, на узбережжі Італії. За легендою, власником маєтку міг бути тесть самого Юлія Цезаря.

Будь-які спроби розгорнути сувій призводили до їх руйнування, аж поки у справу не втрутилися сучасні технології. Сувій під кодовою назвою PHerc. 172, який став об'єктом сучасного дослідження в Оксфордширі. У Diamond Light Source його просканували за допомогою потужного синхротронного рентгенівського апарату. Отримані дані обробили алгоритми машинного навчання.

Рентгенівське зображення тексту

Дослідникам уже вдалось розпізнати кілька колонок тексту, де виявили давньогрецький термін διατροπή, що означає "огида". Існує припущення про зв'язок цього тексту з філософом Епікуром. Хоча повний текст ще не розшифровано, вчені впевнені, що реальний шанс на це є. Успіх цього проєкту відкриває нові перспективи для вивчення античної спадщини, збереженої під шаром вулканічного попелу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Помпеї відкопали стародавні римські терми — цей спа-курорт знаходився на дачі багатія. Деякі особливості вказують, що там могли не просто паритися, а й проводити важливі зустрічі.