Ти - не ти, коли голодний: безпілотник нагодує туристів на Великій китайській стіні

Доставка їжі коштуватиме всього 56 центів

Китай знову дивує світ своїми технологічними інноваціями. Цього разу мова йде про унікальний сервіс доставки їжі за допомогою дронів для туристів, які відвідують Велику китайську стіну. Уявіть собі: ви милуєтеся древніми укріпленнями, відчуваєте голод, і раптом з неба спускається безпілотник з вашим обідом. Це вже реальність!

Китайська компанія Meituan, гігант у сфері доставки їжі, запустила цей неймовірний сервіс минулого тижня. Тепер туристи можуть замовити не лише їжу та напої, а й інші необхідні товари, включно з медичними препаратами. Ця послуга доступна у віддаленій частині Великої стіни на околиці Пекіна, повідомляє CNN.

Як це працює?

Маршрут дронів пролягає від даху готелю до сторожової вежі на південній частині Бадаліна — найпопулярнішої ділянки Великої стіни. Ця зона відома своїми високими літніми температурами та відсутністю комерційних об'єктів, що робить доставку дронами особливо актуальною.

За словами представників Meituan, дрони можуть подолати шлях, який пішки займає 50 хвилин, лише за 5 хвилин. Це дозволяє швидко доставляти туристам засоби захисту від спеки та інші необхідні речі.

Безпілотники Meituan здатні літати за помірного вітру та дощу. Вони можуть переносити до 2,3 кг вантажу за один політ. Цікаво, що вартість доставки дроном не відрізняється від звичайної доставки Meituan і становить всього 4 юані (близько 56 центів).

Незважаючи на автоматизацію, процес все ще потребує участі людей. Працівники Meituan забирають замовлення з магазину, пакують його на даху готелю, а потім прикріплюють до дрона. На сторожовій вежі інший співробітник отримує посилку і передає її замовнику.

Ця послуга — лише частина стрімкого розвитку доставки за допомогою дронів у Китаї. З 2016 року, коли була запущена перша подібна служба, технологія значно вдосконалилася. Сьогодні дрони використовуються не лише для доставки в сільській місцевості, але й у великих містах.

Економічний вплив

Розширення послуг доставки дронами відбувається в рамках державної стратегії розвитку "економіки низьких висот". Це новий напрямок, який китайський уряд розглядає як важливий двигун економічного зростання.

Отже, ця інновація не лише робить подорожі Великою китайською стіною комфортнішими, але й демонструє, як технології можуть розв'язувати практичні проблеми та сприяти розвитку туризму і економіки в цілому.

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