На Сонці з'явились дві активні плями: чи збільшиться сила магнітної бурі до кінця тижня

Протягом четверга, 16 січня, земляни відчують на собі 4-бальний геомагнітний шторм

Чотирибальна магнітна буря, яка триває на Землі вже третій день, не збирається знижувати свою силу. А астросиноптики, своєю чергою, попереджають про збільшення ймовірності спалахів на Сонці.

Сонце мовчало понад тиждень, однак це скоро зміниться. Дві нові сонячні плями (3959 і 3962) мають нестабільні магнітні поля дельта-класу, які містять енергію для сонячних спалахів класу X, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"Не дивуйтеся, якщо один з них вибухне до кінця тижня", — наголосили у повідомленні.

Магнітні бурі на Землі протягом 16-19 січня

Як йдеться у прогнозі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, нині, 16 січня, на Землі тримається середня магнітна буря в 4 бали. Вже 17 січня її потужність зменшиться.

Низька сонячна активність прогнозується до кінця поточного тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи прийдуть морози в найбільші міста України найближчим часом.