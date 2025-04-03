Готові до переговорів і захисту: як світові лідери реагують на нові мита від США (відео)

Близько 13 країн зробили свої висновки

Дональд Трамп оголосив про тарифи в розмірі 25% на весь імпорт автомобілів та їх комплектуючих, і вони набудуть чинності з квітня та травня 2025 року. Як відреагували лідери інших держав?

"Телеграф" зібрав реакції інших країн. У матеріалі використовувалися публікації CNN, міністерств, заяви політиків в Х.

Марк Карні прем’єр-міністр Канади

"Ми відповімо на тарифи Трампа контрзаходами. Захищатимемо свій ринок".

Сесіліє Мюрсет, міністр торгівлі Норвегії

"Це серйозний удар по світовій економіці. Для Норвегії ситуація критична: попередні оцінки свідчать про 10–15% мит проти нас. Нам потрібно чітко зрозуміти, якими будуть наслідки".

Карін Келлер-Зуттер, президентка Швейцарії

"Мито США взято до відома. Пріоритет — довгострокові економічні інтереси, вільна торгівля та дотримання міжнародного права".

Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Швеції

"Шкодую через шлях, яким пішли США. Саме завдяки відкритості ми слухаємо музику на Spotify і використовуємо iPhone. Вільна торгівля — основа успіху Заходу".

Ентоні Албанезе, прем’єр-міністр Австралії

"Ці мита безпідставні. Трамп говорить про взаємність, але 10% — це не взаємність. Це дії, які підривають партнерство. Це не вчинок друга".

Міхол Мартін, прем’єр-міністр Ірландії

"Наш пріоритет — захист робочих місць. Ірландія разом з ЄС шукатиме шляхи переговорів із США, щоб зменшити шкоду від мит".

Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі

"Дружба — це партнерство. А партнерство — це справжня взаємність. Потрібні адекватні рішення".

Ларс Льокке Расмуссен, глава МЗС Данії

"Торгова війна — шлях у нікуди. Замість нових бар’єрів маємо їх знімати. Європа відповість єдиним фронтом — рішуче й пропорційно".

Урсула фон дер Ляєн, Глава Єврокомісії

Вона пропонує США переговори, вона вважає оголошені мита серйозним ударом по бізнесу, від якого постраждає глобальна економіка.

"Мільйони громадян зіштовхнуться з вищими цінами на продукти, ліки коштуватимуть більше, інфляція зросте", – додала Ляєн.

Реакція Китаю

Китай вживе контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів через нові американські мита, йдеться в заяві на сайті Мінкомерції КНР.

"Китай виступає рішуче проти цього, а також вживе контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів", — йдеться в публікації.

Крім того, Пекін вважає, що американські мита не відповідають правилам міжнародної торгівлі та завдають серйозної шкоди законним правам та інтересам сторін, оскільки рішення про введення тарифів ухвалювали на основі суб'єктивних оцінок.

Йосімаса Хаясі, головний секретар кабінету міністрів Японії

Японія, договірний союзник США та ключовий торговельний партнер, назвала тарифи президента Дональда Трампа "надзвичайно сумними", але не оголосила про будь-які негайні заходи у відповідь чи контрзаходи.

"Ми знову повідомили уряду США, що ця дія викликає вкрай жаль, і наполегливо вимагали переглянути свої заходи", — заявив журналістам він.

Хаясі сказав, що Японія перевіряє, чи рішення про введення 24% мит на японський експорт порушує правила Світової організації торгівлі та японсько-американську торговельну угоду, яка була підписана з першою адміністрацією Трампа в 2019 році.

Міністр торгівлі Йодзі Муто заявив журналістам, що побори Трампа "послаблять спроможність японських компаній інвестувати в США, маючи також негативний вплив на економіку США".

Хан Дак Су, виконувач обов'язків президента Південної Кореї

Виконувач обов'язків президента наказав уряду "докласти всіх зусиль для подолання торговельної кризи" на екстреній зустрічі в четвер за місцевим часом, описавши ситуацію як "надзвичайно серйозну".

Хан доручив міністру торгівлі країни "ретельно проаналізувати деталі та вплив оголошених сьогодні мит і активно брати участь у переговорах із США, щоб мінімізувати збитки".

Він також доручив уряду оперативно підготувати екстрені заходи підтримки галузей і компаній, які, як очікується, постраждають від оголошення тарифів.

Джонатан Рейнольдс, міністр з питань бізнесу у Великій Британії

Уряд продовжуватиме наполягати на угоді, щоб уникнути "торговельної війни" після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нові тарифи у всьому світі, заявив міністр з питань бізнесу.

Міністерство закордонних справ Бразилії

Уряд Бразилії шкодує про рішення, прийняте урядом Сполучених Штатів. Новий захід, як і мита, вже запроваджені для сталеливарного, алюмінієвого та автомобільного секторів, порушує зобов’язання Сполучених Штатів перед Світовою організацією торгівлі та вплине на весь бразильський експорт товарів до Сполучених Штатів.

Нові американські мита на імпорт — що відомо

У середу, 2 квітня, Дональд Трамп підписав указ про запровадження тарифів на імпорт для багатьох торгових партнерів США.

Для окремих країн ці мита є набагато вищими, зокрема 34% для Китаю, і 20% для Європейського Союзу.

Також з 3 квітня США запровадили 25% тарифи на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу.

Крім того, Трамп оголосив надзвичайний стан у США для зміцнення економічної безпеки.

Україна також у списку, проти нас Трамп запровадив 10% мита. Тариф у 10% діятиме на абсолютно весь спектр українського експорту до Сполучених Штатів.

Раніше "Телеграф" писав, що загальний український експорт до США у 2024 році не перевищив мільярда доларів (869 млн доларів, або 2,08% загального експорту), при цьому в його структурі 58% складає метал та металеві вироби: з іншого боку, проти української сталі та алюмінію вже й так діє тариф у 25%. Також Україна експортує до США деяку продукцію агросектору та небагато інших найменувань товарів.